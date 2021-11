Jazz nas Adegas leva Martin Teuscher Quarteto à Quinta do Francês

Ultimas sessões de 2021.

O Jazz nas Adegas, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves, terá as suas últimas sessões de 2021 nos dias 26 e 27 de novembro, às 21h00 e 17h00 respetivamente. O espetáculo terá lugar na Quinta do Francês em Odelouca, Silves, contando com a atuação do grupo Martin Teuscher Quarteto.

Natural da Holanda, Martin Teuscher está radicado em Portugal há mais de 20 anos e tem atuado por todo o país. O município promete «um espetáculo imperdível com um repertório cheio de Groove e energia, com Martin Teuscher no saxofone, Sónia little B na bateria e João Galante e Pedro Silva no piano.

O evento conta com a parceria dos Produtores de Vinhos de Silves aderentes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen Algarve.

Os ingressos têm um custo associado de 15 euros e incluem, para além do concerto, uma prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

Já podem ser adquiridos online, na plataforma BOL, ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés e CTT Correios. O evento destina-se a maiores de 18 anos.