Jazz nas Adegas em Silves apresenta Marta Rodrigues Quarteto

O Jazz nas Adegas regressa a Silves, desta vez ao Cabrita Wines, com um concerto de Marta Rodrigues Quarteto, sendo a vocalista natural de Lagos.

A Câmara Municipal de Silves prossegue com a iniciativa Jazz nas Adegas, esta nos dias 24 e 25 de fevereiro, às 21h00 e 17h00, respetivamente, no Cabrita Wines, com a atuação de Marta Rodrigues Quarteto.

O quarteto da jovem cantora lacobrigense propõe a recriação de alguns dos marcos da música popular brasileira e do cancioneiro americano, numa abordagem tradicional, fresca e inventiva, harmonizando a crueza da improvisação jazzística com o lirismo das canções, de acordo com a organização.

O público vai ter oportunidade de presenciar a sonoridade do quarteto composto por Marta Rodrigues (voz), Pablo Lapidusas (piano), Hugo Santos (contrabaixo) e Rui Filipe Freitas (bateria).

As restantes sessões da 6ª edição do Jazz nas Adegas terão lugar nos seguintes dias/locais e com os seguintes artistas:

10 de março – 21h00

11 de março – 17h00

Herdade Barranco do Vale – Filarmónica Jazz Combo

24 de março – 21h00

25 de março -17h00

Quinta do Rogel – String Reed Trio

14 de abril – 21h00

15 de abril – 17h00

Quinta João Clara – Nuno Carpinteiro

28 de abril – 21h00

29 de abril – 21h00

Barranco Longo – Las Guitarras Locas

12 de maio – 21h00

13 de maio – 17h00

Paxá Wines – Analog Music Project

26 de maio – 21h00

27 de maio – 17h00

Convento do Paraíso – Manouche Station

Este é evento organizado pela Câmara Municipal de Silves, que conta com a parceria dos Produtores de Vinhos de Silves aderentes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen Algarve.

Os ingressos têm um custo associado de 20 euros (inclui o concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho).

Podem ser adquiridos na plataforma BOL, FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios.

O evento destina-se a maiores de 18 anos.