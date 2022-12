Jazz nas Adegas acolhe Rui Filipe Freitas Quarteto em Pêra

O 6º Jazz nas Adegas regressa para a sua segunda sessão, em Pêra, com um concerto de Rui Filipe Freitas Quarteto no Real Picadeiro.

A segunda sessão do Jazz nas Adegas está marcada para os próximos dias 13 e 14 de janeiro, às 21h00 e 17h00, respetivamente, no Real Picadeiro, em Pêra, com os vinhos da Quinta da Malaca, e conta com a atuação do grupo Rui Filipe Freitas Quarteto.

O coletivo é composto por músicos de jazz residentes no Algarve e propõe um repertório formado por composições originais e pelo Cancioneiro Americano, numa perspetiva comprometida com a tradição jazzística, conjugando-a com a singularidade musical cada um dos seus músicos: Luís Domingos Miguel (saxofone e tenor), Vítor Guerreiro (guitarra), Hugo Santos (contrabaixo) e Rui Filipe Freitas (bateria).

Este é um evento organizado pela Câmara Municipal de Silves, que conta com a parceria dos Produtores de Vinhos de Silves aderentes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen do Algarve.

Os ingressos têm um custo associado de 20 euros e incluem prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho.

Os bilhetes para o Rui Filipe Freitas Quarteiro, evento para maiores de 18 anos, encontram-se à venda da plataforma BOL, na FNAC, Worten, El Corte Inglés e CTT Correios.