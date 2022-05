Janelas de Faro voltam a abrir-se para mais um «Menina Estás à Janela»

Depois da estreia em 2019 e de uma edição bem sucedida, online, em 2020, tendo regressado ao formato ao vivo em 2021 com sucesso, o «Menina Estás à Janela» está de volta às janelas farenses.

A edição de 2022 do «Menina Estás à Janela» terá lugar no dia 4 de Junho, sábado, e convida a população a um roteiro livre pela cidade de Faro, apresentando, este ano, uma novidade: irá dividir-se em dois períodos distintos do dia, de manhã e à noite.

O evento tem início marcado para as 10h00, sendo que ao longo da manhã são 12 as janelas que se irão abrir um pouco por toda a cidade. À noite, as atuações têm início às 21h30, no Coreto, passando depois pela janela do antigo Governo Civil e seguindo para a Fábrica da Cerveja, onde o evento se irá estender noite fora, com cerca de uma dezena de atuações.

O público poderá escolher livremente a que janelas quer assistir, bastando dirigir-se às mesmas de forma individual nos horários indicados.

Organizado pelo curso Profissional de Organização de Eventos da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, e em parceria com diversas entidades públicas, privadas e associativas da cidade, o evento estabelece «uma dinâmica participativa entre as instituições e a comunidade, com o objetivo de reforçar a identidade artística, cultural e patrimonial da cidade, fomentar a atividade comercial da baixa de Faro, reforçar a urgência da reabilitação urbana da mesma e oferecer a todos os interessados um espetáculo marcado pelo dinamismo e pela diversidade de expressões, tendo como pano de fundo algumas das mais belas janelas e varandas farenses», aponta a organização.

A programação do evento ainda não é conhecida, estando a sua apresentação oficial marcada para o dia 21 de maio, sábado, às 21h30, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos. Tal como o evento, a festa de abertura será igualmente de entrada livre.