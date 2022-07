Já estão no Algarve os 30 ventiladores adquiridos doados pela AMAL

Está ultrapassado o impasse dos 30 ventiladores que tinham sido comprados através de uma doação feita pela AMAL.

Já estão aptos a funcionar os 30 ventiladores adquiridos pelo Algarve Biomedical Center (ABC), consórcio que integra o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e a Universidade do Algarve (UAlg), na sequência de uma doação feita pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve.

Os aparelhos estão, neste momento, guardados na Base de Apoio Logístico do Algarve, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Quarteira.

Aquando da pandemia, a AMAL doou 2 milhões de euros para a aquisição de material médico diverso e Equipamento de Proteção Individual, tendo sido destinados 1,3 milhões de euros para a compra de ventiladores.

Verificou-se, posteriormente, que os aparelhos não estavam a funcionar corretamente, mas a situação já está ultrapassada e os ventiladores estão prontos a serem utilizados.

A questão estava relacionada com o software e com diferenças nas especificações, sendo que depois de contactos realizados com o fornecedor, na China, os equipamentos foram alterados e já sujeitos a testes por parte do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), o organismo do Ministério da Saúde que deu parecer positivo à sua utilização.

António Miguel Pina, presidente da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, sublinha como «muito positiva a resolução deste impasse e destaco, para este desfecho, o papel decisivo do embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte, assim como do presidente do Algarve Biomedical Center, Nuno Marques».