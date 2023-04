Já está aberta a oitava Feira de Queijos, Vinhos e Enchidos de Faro

Feira de Queijos, Vinhos e Enchidos de Faro que este ano vai para a sua oitava edição começa hoje e apresenta várias novidades.

A União das Freguesias de Faro, vai realizar a partir de hoje e até domingo, dia 9 de abril, a oitava edição Feira de Queijos, Vinhos e Enchidos, no Jardim Manuel Bivar, na baixa de Faro.

Como novidades para este ano, destaca-se a presença da Região dos Açores com os famosos queijos de São Jorge (DOP), bem como vinhos e enchidos de várias ilhas deste arquipélago.

Destaque também para a presença de queijos da província de Cantabria, norte de Espanha e os conhecidos Queijos Mahón (DOP) de fabrico artesanal da ilha de Menorca (Islas Baleares – Espanha) e também os seus enchidos.

A restante feira está preenchida por produtores de quase todo o país continental, destacando-se os famosos queijos da Serra da Estrela, da Serra da Gardunha, Serpa, Borba e das Aldeias de Montoito e como não poderia deixar de ser, um vasto leque de vinhos de regiões como o Algarve, Alentejo, Bairrada, Beira Interior, Dão e Douro. De referir que a maioria dos queijos presentes já foram premiados em diferentes concursos e provas de queijos nacionais e internacionais o que disponibiliza a este certame uma vasta gama de produtos genuínos e de qualidade.

Ao longo destes cinco dias de feira, os visitantes podem também encontrar um variado leque de enchidos tradicionais, também muito bem representados, destacando-se os produtos com origem no Baixo Alentejo e das Serras de Monchique, da Estrela e da Gardunha.

A área das tasquinhas, tal como nos anos anteriores, estará aberta ao público logo à hora de almoço, prolongando-se o seu funcionamento ininterruptamente por toda a tarde e até ao seu encerramento às 23 horas.

Os apreciadores de vinho poderão adquirir o copo alusivo ao evento e percorrer os stands para degustar os diferentes tipos de vinhos ou aproveitar as promoções de feira e comprar para além de garrafas, o vinho a copo das suas marcas favoritas.

Ao todo serão cerca de três dezenas de stands que vão promover e divulgar o que de melhor se faz no setor vitivinícola, dos enchidos e do queijo em diferentes regiões de Portugal e pela primeira vez, de Espanha.

Com horário compreendido entre as 12 e as 23 horas, esta iniciativa, é de entrada gratuita e o público presente poderá também contar com algumas provas de degustação de queijo, enchidos e vinho.