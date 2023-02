Já arrancou a sétima edição da Mostra Silves Capital da Laranja

Mostra Silves Capital da Laranja inaugurou hoje. Durante três dias, o programa da sétima edição inclui gastronomia, artesanato, concertos e várias atividades que dão destaque aos citrinos.

Com o objetivo de enaltecer a citricultura, os seus produtores e analisar diversas áreas do sector, a Mostra Silves Capital da Laranja arrancou para a sua sétima edição na manhã desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro.

A realizar-se pelo segundo ano consecutivo na zona ribeirinha junto à FISSUL – Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves, o certame junta até domingo, dia 12 de fevereiro, dezenas de expositores ligados aos vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato, gastronomia, associativismo e instituições.

No programa integram ainda showcookings, atividades para os mais novos no Espaço Laranjinha Kids, o Festival Internacional de Cocktails Silves da Laranja 2023 e a conhecida Marcha dos Namorados.

A nível musical, Sara Correia, na noite de hoje, José Cid, no sábado e Mimo´s Orchestral Experience com Banda da Sociedade Filarmónica Silvense, no último dia, são os cabeças de cartaz.

«Este certame mostra que se quer dignificar e valorizar o nosso concelho e região, principalmente com foco na nossa laranja. Laranja essa que, permitam-me, é a melhor do mundo por estar no Algarve, uma região de citrinos», disse Luísa Conduto Luís, vice-presidente da Câmara Municipal de Silves, mesmo antes de inaugurar a Mostra.

«Agradeço a todos os expositores, artesãos, agricultores e todos os que transformam a laranja noutros produtos. Temos um grande programa para desfrutar ao longo destes três dias, onde vamos também debater a nossa laranja, os problemas do sector, mas também falar daquilo que tem de bom. Isto tudo com acompanhamento de espetáculos. Portanto, não podem perder estes três dias que valorizam não só a laranja, como o concelho e a região do Algarve», referiu no uso da palavra e em substituição de Rosa Palma, presidente da autarquia, que não conseguiu estar presente.

O momento da abertura, o qual se seguiu uma visita a todos os expositores, contou com a presença de diversos representantes de entidades locais e regionais, tais como Pedro Valadas Monteiro, diretor regional de Agricultura e Pescas do Algarve; José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve; João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA); Margarida Flores, diretora regional de Segurança Social do Centro Distrital de Faro; Vítor Neto, presidente do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve; e diversos elementos das forças de segurança.

A 7.ª Mostra Silves Capital da Laranja é promovida pela Câmara Municipal de Silves e encontra-se a decorrer entre as 10h00 e as 00h00, sendo que no domingo encerra às 19h00. A entrada é livre.