Já arrancou a requalificação da cobertura do Mercado Municipal de Faro

Investimento da Ambifaro ultrapassa os 89 mil euros.

Os trabalhos referentes à requalificação da cobertura do Mercado Municipal de Faro arrancaram hoje, sexta-feira, dia 3 de junho, após a celebração dos respetivos contratos de execução e depois de cumpridas todas formalidades necessárias.

A empreitada de «Reabilitação do Mercado Municipal» foi adjudicada à empresa local Glorious Details, pelo valor de 89.408,88 euros, e consiste na reparação das caleiras e tubos de queda do edifício, substituição das telas de impermeabilização e retificação das juntas de dilatação em todos os pisos.

Para além destes trabalhos, a empresa contratada irá corrigir as pendentes para garantir um melhor escoamento das águas da chuva e reparar revestimentos, alvenarias e outros elementos do edifício que se encontram seriamente danificados e incapazes de cumprir com eficácia a sua missão.

«Como se tornou público e notório, há muito que a atual cobertura deixou de dar a resposta mais adequada, sobretudo durante as maiores precipitações, não impedindo a ocorrência de inundações em alguns pontos do edifício, incluindo áreas comuns e dependências de operadores, avarias de equipamentos elétricos e outros transtornos», apontam os responsáveis.

É que, apesar de o edifício ter cumprido no passado dia 8 de fevereiro apenas 15 anos de vida, «são diversas as patologias de que enferma e que estão a acelerar a degradação do edifício, não só no exterior como no seu interior».

Isto levou a Administração do Mercado «a tomar a decisão de não adiar mais este investimento», que surge após a apresentação de um estudo técnico elaborado pela empresa especializada Protecna – Consultores de Engenharia Lda.

O trabalho, que foi encomendado pela Ambifaro por um valor de 3.874,50 euros, e concluído em 2021, serviu de base técnica para a empreitada que agora se inicia.

«Estudo e empreitada exigiram da empresa municipal um investimento global de quase 100 mil euros, o que representa um esforço muito significativo que acontece num momento crucial da sua operação, em que os custos com a energia elétrica irão triplicar», segundo divulgou a administração..

Apesar das dificuldades, os responsáveis esperam «continuar a realizar no edifício as intervenções necessárias com vista à sua modernização e afirmação como o principal centro da vida comercial e social do concelho».