Já abriu a nova loja LIDL abriu em Armação de Pêra juntando-se à outra loja existente no concelho, a 269ª loja do retalhista em Portugal.

Esta abertura vai beneficiar a zona envolvente com a construção do Parque Urbano da Quinta dos Arcos, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida da comunidade.

No âmbito da estratégia de ampliação da sua rede de lojas em Portugal, o Lidl celebra a abertura da sua 269ª loja no país, e a segunda em Silves, apostando no desenvolvimento da zona envolvente e economia local, com a construção do Parque Urbano da Quinta dos Arcos e a criação de cerca de 30 novos postos de trabalho.

No concelho de Silves, o Lidl passa agora a empregar 54 colaboradores, contribuindo para a criação e manutenção de emprego estável, através de contratos sem termo para todos eles.

A inauguração da nova loja decorreu na quarta-feira, dia 9 de março, com uma cerimónia que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, da vice-presidente, Luísa Conduto, do Vereador, Tiago Raposo e do Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pêra, Ricardo Pinto, assim como do Diretor Geral do Lidl para a zona Sul, João Duarte.

A presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, felicita «a postura do LIDL que resolveu realizar mais um investimento importante no concelho de Silves, envolvendo a criação de emprego. A autarquia valoriza a atração do investimento privado que seja benéfico para o desenvolvimento do concelho. Não posso deixar também de realçar o facto da empresa ter respondido positivamente ao desafio lançado pelo município de Silves, colaborando de forma extremamente significativa na construção do Parque Urbano na Quinta dos Arcos em Armação de Pêra, cujo projeto técnico foi decidido, concebido e elaborado pela autarquia, com o objetivo de suprir uma das principais lacunas da Vila de Armação de Pêra e servir os interesses dos armacenenses».

Para João Duarte, Diretor Geral do Lidl para a zona Sul, «esta loja é o espelho do investimento contínuo da nossa empresa no país, com uma preocupação acrescida com a comunidade, que tanto nos caracteriza. Para nós, servir a população é mais do que disponibilizar uma oferta de produtos de qualidade ao melhor preço, mas conseguir também responder da melhor forma às necessidades dos cidadãos locais».

A nova loja de Armação de Pêra tem uma área de venda de 1.300m2 e um parque de estacionamento com cerca de 110 lugares. A nova estrutura, disponibiliza a toda a população um espaço moderno e agradável, com todo o conforto para as suas compras diárias e semanais, com acesso facilitado a produtos e serviços inovadores de elevada qualidade ao melhor preço.

A loja apresenta um desenho arquitetónico inovador, destacando-se os corredores largos e uma fachada inteiramente em vidro, que confere maior luminosidade ao espaço e que permite uma maior poupança energética. Dispõe igualmente de serviços inovadores, como a máquina de sumo de laranja, espremido na hora, a máquina de corte de pão e uma zona de bacalhau a corte.

O compromisso com a sustentabilidade não foi esquecido, através de iluminação LED e de um sistema de carregamento de veículos elétricos, que permite o carregamento de duas viaturas em simultâneo e a recarga de 80p or cento da bateria em apenas 30 minutos, o tempo ideal para ida regular às compras.

Sendo a proximidade e a ajuda à comunidade uma das grandes preocupações da empresa, o Lidl através do seu programa Realimenta, que tem o objetivo fazer chegar a quem mais precisa alimentos em perfeitas condições de consumo, irá apoiar o Banco Alimentar do Algarve.

A loja localiza-se na Avenida General Humberto Delgado, em Armação de Pêra, perto do Mercado Municipal e da Torre Iberius, e está aberta diariamente das 8h00 às 21h00.