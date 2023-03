IV Jornadas de Lagos promovem seminário sobre alterações climáticas

As IV Jornadas de Lagos, organizadas pela Assembleia Municipal, apresentam um seminário, com seis oradores, subordinado ao tema das alterações climáticas.

A Assembleia Municipal de Lagos está a organizar as IV Jornadas de Lagos, sob o lema «Pensar Lagos na encruzilhada do futuro», ao longo do presente mandato autárquico de 2021-2025.

As IV Jornadas de Lagos tratam-se de eventos temáticos sobre questões relevantes para o município, em particular, e para a população e as suas organizações, no geral.

O próximo evento irá ser um seminário com o tema «Alterações Climáticas e sua influência em Lagos», agendado para sábado, dia 25 de março, no auditório do Edifício dos Paços do Concelho séc. XXI, entre as 15h00 e as 18h00.

Marcam presença os seguintes oradores: Francisco Ferreira (presidente da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável); Luís Azevedo Rodrigues (diretor executivo do Centro de Ciência Viva de Lagos); Nuno Loureiro (professor auxiliar e investigador da Universidade do Algarve); Pedro Coelho (diretor regional da APA/ARH Algarve – Agência Portuguesa do Ambiente – Administração da Região Hidrográfica do Algarve); Ricardo Deus (meteorologista do IPM – Instituto Português do Mar e da Atmosfera) e Vera Rosado (técnica superior da Unidade Técnica de Gestão Ambiental da Câmara Municipal de Lagos).

Com a responsabilidade de moderar o painel de oradores encontra-se Fernando Ildefonso, coordenador do Grupo Municipal «Lagos com Futuro» da Assembleia Municipal de Lagos.

Este seminário é aberto ao público, com entrada livre, sendo o estacionamento no parque do Edifício dos Paços do Concelho Séc. XXI gratuito.

Em simultâneo, o evento será transmitido no canal do YouTube e na página de Facebook da Assembleia Municipal de Lagos.