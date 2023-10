Isilda Gomes pediu à UE mais investimento para agricultura e meio rural

A autarca de Portimão Isilda Gomes apelou à União Europeia (UE) para que invista na agricultura e no desenvolvimento rural.

Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, liderou a comitiva da Comissão dos Recursos Naturais (NAT) do Comité das Regiões Europeu que esteve reunida no dia 25 de outubro com os responsáveis pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (AGRI), a quem foi endereçado um apelo para que seja atribuído às regiões «um papel mais importante» na gestão do investimento da União Europeia (UE) na agricultura e no desenvolvimento rural.

Uma vez que a atual Política Agrícola Comum (PAC) «é menos flexível e corre o risco de não ter em conta as necessidades regionais», e enquanto presidente da NAT, a Isilda Gomes defendeu na ocasião que «as políticas do topo para a base não ajudam de forma eficaz a transição agrícola da Europa e o combate ao crescente despovoamento das nossas zonas rurais».

Isilda Gomes também sublinhou «a importância vital de uma abordagem territorial e ascendente», recordando a propósito que a presidente da Comissão Europeia anunciou recentemente «um diálogo estratégico sobre a futura PAC».

Na reunião, os representantes da NAT sustentaram este apelo com os resultados de um inquérito sobre a dimensão regional dos planos estratégicos nacionais da PAC, onde se indica que o atual modelo de aplicação «reduziu a sua componente regional, aumentou a sua complexidade e diminuiu a sua flexibilidade, quando se trata de ajustar as medidas de apoio aos agricultores, especialmente em tempos de crise».

O documento citado no encontro resultou de uma consulta feita junto das administrações locais e regionais, através da Rede de Polos Regionais do Comité das Regiões, criada para melhorar o retorno de informação às instituições da UE.

É objetivo principal desta tomada de posição contribuir para o diálogo estratégico com todas as instituições comunitárias e as partes interessadas, visando «a mobilização para a defesa de uma agricultura justa e sustentável, reforçada por uma PAC que reconheça plenamente o papel das regiões».