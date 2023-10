Isilda Gomes pede que Europa olhe aos indicadores regionais de saúde

Isilda Gomes, presidente da Comissão NAT do Comité das Regiões, debateu sobre políticas de saúde com a comissãria europeia Stella Kyriakides.

Na qualidade de presidente da Comissão NAT do Comité das Regiões da União Europeia, Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, participou ontem, terça-feira, dia 10 de outubro, num debate sobre políticas de saúde com Stella Kyriakides, comissária europeia da tutela.

A autarca de Portimão teve oportunidade de recordar «a importância fundamental que as autarquias tiveram e o papel que desempenharam na operacionalização no terreno das decisões políticas tomadas, a nível nacional e europeu, durante o combate à pandemia de COVID-19».

Isilda Gomes acrescentou na ocasião que, essa experiência «tem que servir como um alerta que não pode ser esquecido, visto que, por muito que os problemas que enfrentamos sejam globais, as soluções têm que ser aplicadas localmente e os autarcas são os que melhor conhecem o terreno, as pessoas, as vilas e cidades e as suas idiossincrasias».

Também defendeu que as autoridades europeias «deverão ter uma atenção especial aos indicadores de saúde a nível regional, porque permitirão a identificação de vulnerabilidades e o planeamento de estratégias locais e regionais específicas para as colmatar».