Isilda Gomes apela aos portimonenses para que se vacinem

Atenta ao aumento dos casos positivos de COVID-19 no concelho, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, gravou um vídeo no qual apela aos portimonenses para que se vacinem.

Depois de agradecer aos munícipes que têm cumprido as regras sanitárias contra a COVID-19, Isilda Gomes lamenta a existência de «uma minoria que não cumpre, o que está a colocar em causa a segurança de todos nós.»

A presidente receia que, «em consequência da atitude irresponsável de alguns, muito provavelmente esta quinta-feira, 1 de julho, o Conselho de Ministros delibere que Portimão dará um passo atrás no desconfinamento, significando essa regressão um grave prejuízo para a economia portimonense.»

«Esqueçamos o mito de que este vírus só ataca as pessoas de mais idade… Hoje em dia, dos cidadãos internados nos nossos hospitais, a grande maioria são pessoas entre os 23 e os 53 anos. Esta doença está atualmente a atacar os jovens e só há uma forma – repito – de a podermos combater: através da vacinação», reforça a autarca.

Face a este cenário, a presidente pede «por favor, venham ao Centro de Vacinação de Portimão, a funcionar no Pavilhão Gimnodesportivo da Avenida Miguel Bombarda, e agendem a vossa vacina. Se não o conseguirem, liguem para o número 282 808 112. Nós estamos cá para vos ajudar e quem não tiver transporte pode recorrer ao táxi, porque a Câmara Municipal de Portimão pagará a deslocação.»

No final do vídeo que está disponível na página de Facebook do município de Portimão, Isilda Gomes lança um «pedido de ajuda aos cidadãos, no sentido de darem o seu contributo para a resolução do problema e, assim, vencermos esta batalha todos juntos, vacinando-se.»