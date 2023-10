Isabel Loureiro apresenta novo livro no Museu de Portimão

Museu de Portimão recebe apresentação do livro de Isabel Loureiro «Não acredito em dias cinzentos», no dia 20 de outubro, às 19h00.

A apresentação do livro «Não acredito em dias cinzentos», de Isabel Loureiro, está marcada para as 19h00 de 20 de outubro na sala de descabeço do Museu de Portimão, com as presenças da autora e do escritor Pedro Chagas Freitas.

A autora escreve na sinopse do livro, com chancela da Editora Astrolábio, «não acredito em dias cinzentos, nesses em que, nos lençóis solitariamente desfeitos, sinto o teu cheiro tatuado na almofada e nos lençóis que lavo e ponho a corar para que o sol leve os gestos que guardei do teu rosto. e as carícias. e a roupa espalhada. e os gritos. esses que me atormentam. esses onde estou perdida nos sons que guardei de ti».

Isabel Loureiro, 64 anos, estudou em Lisboa, onde se licenciou em Direito. Exerceu advocacia durante alguns anos e atualmente exerce o cargo de notária em Portimão.

Autor de mais de 40 livros, Pedro Chagas Freitas está traduzido numa dezena de línguas. Coordena e cria cursos de escrita criativa e é o autor da stand-up tragedy «Sim, eu empurro portas que dizem puxe».