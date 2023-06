IPDJ procura voluntários para Torneio Algarve Mini Basketball Cup 2023

O IPDJ está à procura de voluntários para Torneio Algarve Mini Basketball Cup 2023 a realizar-se entre os dias 6 e 9 de julho.

O IPDJ está a recrutar voluntários para Torneio Algarve Mini Basketball Cup, que se realiza entre os dias 6 e 9 de julho de 2023, uma competição vocacionada para jovens de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 8 e os 14 anos.

Este ano, conta com cerca de 600 participantes, com equipas nacionais e espanholas. Os atletas ficam alojados na escola Tomás Cabreira e irão ter atividades desportivas em 3 pavilhões, provas técnicas na baixa de Faro, uma ida à praia de Faro em barco, para além de outras atividades de lazer diárias.

O IPDJ irá selecionar voluntários para acompanhar as equipas nas atividades do torneio. As inscrições são feitas através do site do IPDJ. Para realizar concorrer é necessário ativar a conta e, apenas depois deste procedimento, será possível entrar em https://programas.juventude.gov.pt/ através do e-mail ou contribuinte e palavra-passe escolhida, aquando do registo para realizar a inscrição aqui.

É atribuído aos voluntários certificado de participação; seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil; t-shirt do evento e alimentação.

Organizado pelo C. F. «Os Bonjoanenses» Faro é um dos maiores torneios de mini basquetebol realizados em Portugal e tem como Padrinho António San Payo Araújo, uma referência no mini basquetebol.

Para além desta modalidade desportiva, o C. F. «Os Bonjoanenses» Faro conta também com basquetebol, que tem levado o nome da cidade de Faro pelo país e além-fronteiras; futsal, tendo sido reativada esta secção na época desportiva 2018/2019 com o intuído de participar nas provas da Associação de Futebol do Algarve, e ténis de mesa, uma das primeiras modalidades do clube.