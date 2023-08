IPDJ procura voluntários para o Jogo de Qualificação do Euro 2024

Procuram-se voluntários, entre os 16 e 30 anos, para dia 11 de setembro, data do jogo de qualificação da seleção nacional para o Euro 2024.

São precisos voluntários para o jogo entre Portugal e Luxemburgo, Grupo J, da fase de apuramento para o Europeu, a contar para a qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 (Euro 2024), será realizado no Estádio Algarve, a partir das 19h45.

A Seleção Nacional volta a defrontar os luxemburgueses numa jornada dupla do grupo.

Nesse sentido, a Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) está à procura de voluntários entre os 16 e os 30 anos.

Serão selecionados/as voluntários/as para as seguintes tarefas, a realizar no dia 11 de setembro, das 15h30 às 21h30:

-Apoio no encaminhamento do público;

-Apoio na Bilhética;

-Apoio na Acreditação do evento;

-Apoio nas operações media.

É atribuído aos/às voluntários/as:

-Certificado de participação;

-Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil;

-Lanche Box;

-Ressarcimento de despesas de transporte 12,00€;

-Formação específica, dada pela FPF, no dia 6 de setembro, às 16H00, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, em Faro (obrigatório).

O primeiro passo para a inscrição dos voluntários é submeter os dados através de website, disponível aqui, e começar por ativar a conta no e-mail recebido.

Posteriormente, basta entrar no segundo website, colocar o e-mail ou contribuinte e palavra passe escolhida aquando do registo, e realizar a inscrição no Programa «Agora Nós», no separador «ações disponíveis».

Depois deste último passo, basta aceder aqui.

Para mais informações, a Direção Regional do Algarve do IPDJ, disponibiliza telefone (289 891 820) ou e-mail (faro@ipdj.pt).