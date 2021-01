IPDJ Algarve distingue coletividades da região com a «Bandeira da Ética»

Serão distinguidas quatro candidaturas.

A Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vai realizar na sexta-feira, dia 15 janeiro, a partir das 17h00, nas suas instalações em Faro, a Cerimónia «Bandeira da Ética | Algarve 2020», enaltecendo o trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2020 pelas entidades que submeteram a sua candidatura a este projeto, integrado no Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED).

A Bandeira da Ética é dirigida a todas as entidades, ligadas ao fenómeno desportivo, que pretendam que seja reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto.

Nesta cerimónia serão distinguidas com o Selo da Bandeira da Ética as candidaturas aprovadas das iniciativas «Ações de Formação sobre a Ética no Desporto e Integridade», que foram dinamizadas em 2020 pelo Clube Desportivo Recreativo Quarteirense e pelo Sporting Clube Olhanense.

Serão distinguidas com a Bandeira da Ética as candidaturas aprovadas da Associação de Ginástica do Algarve, do Departamento de Formação do Clube Futebol Esperança de Lagos, da Academia de Judo de Faro e do Judo Clube de Portimão.

Considerando a missão na promoção dos valores e da ética desportiva como «um dos pilares de uma atividade desportiva saudável, o trabalho desportivo desenvolvido na nossa região, e a demonstração de atitudes que em tudo enobrecem o desporto», a Direção Regional do Algarve do IPDJ decidiu, também, homenagear a Associação de Futebol do Algarve e o Ciclista David Livramento.