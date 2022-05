IPDJ Algarve comemora o 31º aniversário do Centro de Juventude

Programa conta com várias atividades.

A Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) vai celebrar na próxima quarta-feira, dia 25 de maio, os 31 anos da abertura do seu Centro de Juventude no Algarve, com uma programação, criada por jovens e para jovens, que envolverá as diferentes expressões artísticas e culturais.

O programa arranca a partir das 17h00, com atividades feitas pelos jovens e para os jovens, desenvolvida em parceria com o movimento associativo.

As honras da casa serão feitas no auditório do IPDJ. A Animashow – Associação Cultural e Recreativa, de Vila Real de Santo António dará as boas-vindas aos convidados através da dança. Segue-se a exibição do documentário «30 anos, tantas histórias por contar», que retrata os primeiros 30 anos de vida do Centro de Juventude de Faro. Maria Lourenço, acompanhada à guitarra por Diogo Inácio, darão continuidade à tarde com um momento musical.

Já na Galeria de exposições, será inaugurada a Exposição «É1Conceito», de seis jovens artistas: Aurora Matias, Carlos S. Ferreira, David Pintassilgo, Helena Amorim, Matilde Albuquerque e Tiago Costa Silveira, com curadoria de Rúben Gonçalves e Luís Marques.

A esplanada do IPDJ receberá o Ossónoba Coro Juvenil, que fará uma atuação, antes de se cantarem os parabéns aos 31 anos do Centro de Juventude de Faro da Direção Regional do Algarve do IPDJ.