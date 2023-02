Investigador da UAlg lança livro sobre a relação entre tiroide e COVID-19

O investigador Marco Campinho centrou-se no impacto da pandemia de COVID-19 no eixo endócrino da tiroide no seu novo e-book acabado de lançar.

O investigador do Algarve Biomedical Center-Research Institute (ABC-Ri) da Universidade do Algarve (UAlg), Marco Campinho, acaba de lançar o e-book «The Thyroid and Covid-19», publicado pela Frontiers.

A publicação centra-se na relação entre tiroide e COVID-19 e pretende oferecer novos dados clínicos e epidemiológicos sobre o impacto da pandemia no eixo endócrino da tiroide.

Reportando que doenças como o hipotireoidismo, a tireoidite subaguda destrutiva, a tireoidite de Hashimoto, a tireoidite associada a doenças autoimunes ou outras doenças graves, estão entre as anomalias da tiroide mais frequentemente associadas à COVID-19, o investigador da UAlg levanta várias questões.

«Devemos rastrear a disfunção da tiroide durante a Covid-19? A infeção por COVID-19 é mais frequente ou mais grave em pacientes com disfunções da tiroide? A COVID-19 pode induzir as disfunções da tiroide ou autoimunidade da tiroide? A doença da tiroide pode afetar o prognóstico de pacientes com COVID-19? As vacinas COVID-19 podem afetar a função da tiroide? Qual a melhor forma de tratar um paciente afetado?» são algumas das interrogações que se encontram desenvolvidas no e-book.

Tendo em conta que a tiroide é um dos órgãos com mais recetores moleculares que o vírus da COVID-19 usa para infetar as células humanas, compreender estes aspetos e o seu impacto na saúde humana é de «crucial importância», de acordo com o investigador.

Com foco em investigações recentes sobre a interação entre tiroide e COVID-19, o e-book procura refletir sobre algumas destas temáticas, trazendo a público trabalhos científicos originais sobre as mesmas.

Mais informações podem ser encontradas aqui.