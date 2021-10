Investigação por violência doméstica leva a apreensão de armas em Silves

Suspeito agredia a companheira há mais de 20 anos.

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portimão deteve ontem, quarta-feira, dia 6 de outubro, um homem de 44 anos por violência doméstica, tendo sido apreendido diverso material no âmbito do processo, no concelho de Silves.

Os militares da Guarda, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, apuraram que o agressor ameaçava de morte a vítima, sua companheira de 38 anos, há mais de 20 anos.

No seguimento da investigação e das diligências policiais, foi dado cumprimento a uma busca domiciliária e a uma em veículo, que culminaram na apreensão de oito espingardas de calibre 12, duas carabinas, uma espingarda de calibre 9 mm, uma espingarda de ar comprimido, uma pistola de ar comprimido, dois silenciadores, uma mira telescópica, uma faca dissimulada em cartão (cardsharp), uma bengala com espada dissimulada no interior, 723 munições de diversos calibres e 390 chumbos para arma de ar comprimido.

O detido será presente ao Tribunal Judicial de Portimão para aplicação das medidas de coação.