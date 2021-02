Intervenção social continua nos Bairros da Caixa D’Água e SAAL de Silves

Município de Silves renova protocolo no âmbito do Contrato Local de Segurança do projeto «O Bairro é Meu!».

O projeto «O Bairro é Meu! viu o seu Contrato Local de Segurança renovado por parte da Área Governativa da Administração Interna.

Este projeto destina-se a apoiar a integração e valorização do Bairro da Caixa D’Água e do Bairro SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) de Silves.

A prossecução deste projeto direcionado para a inclusão social, prevenção da delinquência juvenil e combate à redução de vulnerabilidades sociais, permitirá dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser realizado desde 2018 e que contemplou a renovação do polidesportivo e atual sede do projeto, a revitalização dos espaços urbanos, a construção do Parque Jorge Ponciano, a atribuição de topónimos, o desenvolvimento de atividades de enriquecimento juvenil e apoio ao estudo, entre outras iniciativas.

O município de Silves espera, «neste novo capítulo do projeto, reforçar o espírito de comunidade através do fomento da criação de uma associação de moradores no bairro; a melhoria das infraestruturas; e, acima de tudo, contornar problemáticas-base como o absentismo e o abandono escolares e a exclusão social» diz Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, a propósito desta iniciativa cuja execução, no ano 2021, ronda os 41 mil euros.

Consórcio das entidades:

Câmara Municipal de Silves – entidade promotora;

Agrupamento de Escolas de Silves;

Comissão de Proteção e Crianças e Jovens de Silves;

Instituto de Emprego e Formação Profissional – Pólo de Formação de Silves.

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Silves – entidade gestora;

Junta de Freguesia de Silves;

Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Silves.

Entidades Parceiras: