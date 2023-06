Inteligência Artificial marcou último dia da Algarve Tech Hub Summit

Inteligência Artificial (AI) marcou último dia da Algarve Tech Hub Summit que regressará dias 30 e 31 de maio de 2024.

Do fundo do Mar, até aos confins do Universo, com os olhos postos no futuro: assim foi o último dia da segunda edição da Algarve Tech Hub Summit, que decorreu entre 21 e 23 de Junho, no Campus da Penha, da Universidade do Algarve, em Faro, e que já tem regresso marcado para os dias 30 e 31 de maio de 2024.

O dia começou com um olhar sobre os desafios que o sector da BlueTec enfrenta e com a apresentação do segundo número da Revista Dois, um projeto da equipa do Sul Informação, que saiu esta sexta-feira para as bancas, e que tem o mar como tema principal.

Falou-se das oportunidades que o mar pode representar para o futuro, seja na sustentabilidade ambiental, medicina ou até na alimentação.

Mas falar de futuro, nos dias que correm, é falar também de Inteligência Artificial e esta teve particular destaque neste terceiro e último dia de Algarve Tech Hub Summit.

Seja no Marketing, na Indústria, nos Transportes ou na Saúde, a Inteligência Artificial veio para ficar e há que «usar esta ferramenta. Se ela existe, se ela está aí, deve ser utilizada para melhorar o processo de trabalho», defendeu a oradora Célia Meira.

Ignacio Correia concorda com esta visão: «ou lutamos contra ela, ou tentamos tirar partido dela».

Para o orador, que prevê uma evolução exponencial desta tecnologia, «não é preciso ter medo» e Ignacio Correia traçou mesmo alguns cenários que podem estar a caminho: «por exemplo, um chip colocado no cérebro, pode detetar aquilo que vai acontecer dentro dele. Isso pode ajudar a prevenir e a cuidar doenças como Alzheimer ou demência. Já pensaram como seria um mundo sem estas doenças?», questionou.

Também, prevê, «no futuro ninguém vai precisar de ter carro próprio. Caminhamos para haver um sistema de carros automatizados, que podemos chamar através de uma aplicação e nos leva do ponto A ao ponto B».

O especialista vai mais longe e acredita mesmo que «o futuro do trabalho para humanos pode estar em ferramentas como o AppleVision que permitem um controlo remoto de um eventual digital twin, que pode estar no local de trabalho a carregar pesos».

Esta ferramenta, defende, é «o futuro da computação». Passará a ser «tudo com controlo remoto. Do trabalho, à condução de automóveis ou até à aviação».

Rafael Guerreiro também considera que é necessário «aceitar o nosso destino e usar a Inteligência Artificial para melhorar os negócios e o Mundo tanto quanto possível».

A tarde foi dedicada às áreas da TravelTec, SpaceTec e AgroTec e aos desafios que estas enfrentam. Mais uma vez, a Inteligência Artificial surgiu no debate tanto como desafio como oportunidade nestas áreas.

Com uma visão partilhada, a Associação Algarve Evolution, a Associação Turismo do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Universidade do Algarve uniram-se para desenvolver o Projeto Internacionalização do Algarve Tech Hub, financiado pelo CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020.

O objetivo central do projeto é potenciar o sucesso da internacionalização das empresas e entidades do sistema de I&I do sector tecnológico da região do Algarve para os mercados dos EUA e Alemanha. Pretende-se ainda com este conjunto de iniciativas avaliar potenciais oportunidades conducentes ao reforço do ecossistema regional e à atração de recursos qualificados.

