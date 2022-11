Instituto de Tecnologia Comportamental (INTEC) distingue Lagoa

Lagoa é o concelho com maiores índices de segurança, tolerância e diversidade, segundo o Instituto de Tecnologia Comportamental (INTEC).

O concelho de Lagoa está no topo dos concelhos com maior segurança, tolerância, diversidade, sendo o melhor concelho para se viver, no que a estes três índices diz respeito.

Um estudo feito pelo Instituto de Tecnologia Comportamental (INTEC), para avaliar a qualidade de vida dos portugueses, conclui que Lagoa é o concelho no país em que os munícipes melhor avaliam os índices de segurança, tolerância e diversidade. Completam o pódio, atrás de Lagoa, o concelho de Caminha e Bragança, no 2º e 3º lugares, respetivamente.

«É, sem sombra de dúvida, um enorme orgulho ver Lagoa no topo nacional, no que à segurança, tolerância e diversidade diz respeito. Estas distinções demonstram que estamos no caminho certo e dá-nos ainda mais força para continuar a trabalhar para termos um concelho cada vez melhor para se viver, trabalhar, estudar ou visitar», considera Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.

O estudo feito pelo INTEC junta dados estatísticos e inquéritos feitos à população para avaliar a qualidade de vida dos portugueses. O trabalho é sustentado em três pilares, condições objetivas de vida, bem-estar subjetivo e qualidade percebida das relações entre diferentes grupos sociais e culturais.

Assim, neste estudo são tidos em conta as condições ambientais, infraestruturas, oportunidades oferecidas pelo município, satisfação geral com as condições objetivas de vida e felicidade com a vida em geral.

No estudo, Lagoa distingue-se dos demais pela tolerância que a sua população tem para com o outro, pela forma como integra a comunidade estrangeira e como acolhe os imigrantes. Destaca-se por aceitar e respeitar a diferença.

A Gala para a entrega dos prémios aos «Melhores Municípios para Viver», acontece esta tarde na Sala da Capela do Colégio da Trindade, na Universidade de Coimbra e será Luís Encarnação a receber os prémios atribuídos.