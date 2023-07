Instalação artística sensibiliza Alcoutim para a proteção do lince-ibérico

Alcoutim tem agora uma nova instalação artística, da autoria de Tó Quintas, criada com a ajuda da comunidade local, na aldeia do Pereiro.

Das várias mãos das gentes do Pereiro, em Alcoutim, em conjunto com o artista Tó Quintas, pedra a pedra, está-se a criar a primeira de uma intervenção artística que pretende sensibilizar a comunidade para o regresso do lince-ibérico ao seu território.

Trata-se de um projeto que a Proactivetur está a desenvolver para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) no âmbito do Projeto LIFE Lynxconnect.

A partir de agora, este lince projetado na criação artística, pode ser avistado ao longo da estrada que cruza a aldeia do Pereiro, localizando-se no Parque de Merendas da Barragem do Pereiro.

Elaborado a partir de uma estrutura moldada em ferro totalmente revestido com pedras de xisto recolhidas no local, esta obra da autoria de Tó Quintas nasce de um processo coletivo desenvolvido há vários meses com a população da aldeia, em colaboração com a União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro.

No momento da instalação da peça no local, a povoação foi convidada a participar na finalização da obra, recorrendo aos saberes tradicionais ligados à construção de muros e outros trabalhos em pedra.

A mesma metodologia participativa está a ser utilizada em Giões (Alcoutim) e Furnazinhas (Castro Marim), que perfazem as três «Aldeias do Lince», intervencionadas no âmbito deste projeto.

Além das instalações artísticas, a Proactivetur está também a desenvolver um conjunto de atividades de sensibilização, que inclui uma atuação com marioneta levada a cena nas festas locais, numa colaboração com a Associação Picada Cultural, assim como um guia-itinerário sobre estas «Aldeias do Lince» que vão acolher as instalações artísticas.

O projeto em Alcoutim e Castro Marim ficará concluído em outubro, altura em que se irá realizar um evento final de apresentação e celebração dos resultados.