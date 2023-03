Iniciativa «Governo mais Próximo» passou por Lagos

Ministro da Cultura e vários secretários de Estado estiveram em visita a Lagos no âmbito da iniciativa «Governo mais Próximo».

A autarquia aproveitou esta oportunidade para sensibilizar a tutela relativamente à necessidade de realização de investimentos prioritários na área do património edificado, designadamente em imóveis classificados como Monumento Nacional.

O périplo dos membros do governo por terras lacobrigenses teve início na Escola Secundária Júlio Dantas com a visita do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, às instalações da Unidade de Alto Rendimento Escolar de Lagos, nesta ocasião inaugurada, na quarta-feira, dia 1 de março.

Ainda durante a manhã seria a vez de Mário Campolargo, Secretário de Estado da Digitalização e Modernização e Administrativa, visitar o Espaço Cidadão de Lagos que funciona no Edifício Paços do Concelho séc. XXI.

A ETAR de Lagos, foi outro dos locais visitados, neste caso pelo Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Pires. Por seu turno, a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, deslocou-se ao Sapal do Vale da Lama (Odiáxere/Lagos), onde visitou a Aqualvor, empresa de aquacultura sustentável/piscicultura.

O dia terminou com a visita de Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, ao LAC – Laboratório de Artes Criativas e ao Museu de Lagos.

À margem da visita, o presidente da Câmara partilhou com o Ministro da Cultura as preocupações do município relativamente à situação de conservação do património edificado.

Em particular, no que concerne às Muralhas de Lagos e à Igreja de São Sebastião, ambos classificados como Monumentos Nacionais, sensibilizando o governante para a necessidade de criação de linhas de apoio financeiro, por parte do Estado ou de fundos eomunitários, que permitam ao município concretizar os projetos de intervenção já existentes.