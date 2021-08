Iniciativa ambiental «O Mar Começa Aqui» trouxe prémios para Lagos

Município de Lagos foi um dos seis premiados na edição 2021 do projeto «O Mar Começa Aqui». Trabalho desenvolvido pelos alunos da Escola EB1 + JI de Santa Maria valeu também o 3º prémio regional, atribuído pela empresa Águas do Algarve às pinturas mais criativas e melhor executadas.

Na segunda edição desta iniciativa – coordenada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) no âmbito dos projetos Eco-Escolas e ECO XXI, contando com o apoio de diversos parceiros, entre os quais as entidades gestoras de água e saneamento do grupo Águas de Portugal – participaram 124 municípios e 474 escolas, tendo sido apresentadas, para efeitos de concurso, 408 propostas de pintura de sargetas, das quais 316 foram concretizadas. No total, a nível nacional e regional, foram premiadas 19 escolas.

Lagos teve três eco-escolas a participar no projeto (a Escola Secundária Júlio Dantas, a EB1+JI de Santa Maria e a EB 2,3 Tecnopolis), as quais executaram 17 pinturas de sarjetas situadas na envolvente dos respetivos estabelecimentos escolares.

A ação aconteceu na semana comemorativa do Dia Mundial do Ambiente (5 de junho) e do Dia Mundial dos Oceanos (assinalado a 8 de junho), contando com o apoio e orientação do LAC – Laboratório de Atividades Criativas.

A iniciativa previa a atribuição de prémios para as escolas em função do desempenho no projeto, mas também para os municípios. A ABAE e os seus parceiros premiaram seis municípios (sendo o município de Lagos um deles) e atribuíram sete menções honrosas, com base na participação, envolvimento e empenho do município na comunicação e disseminação do projeto.

Neste âmbito, foi ainda realizado um concurso a nível nacional e quatro a nível regional para as escolas participantes, de acordo com a área geográfica de intervenção de cada um dos parceiros envolvidos neste projeto. Na região do Algarve, o 3º prémio foi atribuído pela Águas do Algarve à Escola EB1/JI de Santa Maria.

O projeto «O Mar Começa Aqui» tem como objetivos compreender a necessidade de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade em geral e da qualidade da água doce e salgada em particular, educar para uma cidadania ativa, incitando os jovens a passar a mensagem de que «Tudo o que cai no chão, vai parar ao mar» a toda a comunidade educativa, estimular a criatividade dos alunos, através do desenvolvimento de competências em áreas como a expressão plástica e implementar estratégias de cooperação escolas-autarquias, para a promoção da sustentabilidade.

Os prémios serão entregues no dia do Galardão Eco-Escolas 2021, que está agendado para o mês de outubro em Sintra, sendo que um dos prémios consiste na presença num calendário de 2022, através da imagem de uma sarjeta pintada no município.