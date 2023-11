INE: taxa de desemprego em Portugal aumentou para 6,5 por cento

A taxa de desemprego aumentou para 6,5 por cento em setembro, 0,4 pontos percentuais acima do mesmo mês de 2022, segundo o INE.

A taxa de desemprego aumentou para 6,5 por cento em setembro, 0,4 pontos percentuais acima do mesmo mês de 2022 e mais 0,1 pontos percentuais do que em agosto, segundo as estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje publicadas.

Em setembro de 2023 (segundo as estimativas provisórias), a população ativa (5.287,3 mil) manteve-se praticamente inalterada em relação a agosto de 2023, tendo aumentado 0,3 por cento relativamente a junho de 2023 e 11,6 por cento relativamente a setembro de 2022.

A população empregada (4.943,7 mil) registou uma variação negativa em relação ao mês anterior (0,1 por cento), mas positiva relativamente a três meses antes (0,2 por cento) e a um ano antes (1,2 por cento).

A população desempregada (343,6 mil) aumentou em relação a agosto (2,2 por cento) e a junho de 2023 (2,7 por cento), assim como a setembro de 2022 (7,5 por cento).

De modo semelhante, a taxa de desemprego, que se situou em 6,5 por cento, registou um valor superior ao de agosto, ao de junho de 2023 (0,1 p.p. em ambos) e ao de setembro de 2022 (0,4 p.p.).

A população inativa (2.402,5 mil) manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior, tendo diminuído em relação a três meses antes (0,6 por cento) e a um ano antes (2,1 por cento).

A taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,7 por cento, valor idêntico ao mês anterior e ao de três meses antes, mas superior ao de setembro de 2022 (0,3 p.p.).