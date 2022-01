INE: Dormidas no turismo aumentam 45,2% em 2021

Dormidas no turismo aumentam 45,2% em 2021, mas descem 46,6% face a 2019 informa hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

«No conjunto do ano de 2021 (dados preliminares), os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 14,5 milhões de hóspedes e 37,5 milhões de dormidas, que se traduziram em aumentos de 39,4 por cento e 45,2 por cento (-61,6 por cento e -63,2 por cento em 2020, respetivamente)», referiu o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No entanto, comparando com o mesmo período de 2019, os hóspedes decresceram 46,4 por cento e as dormidas diminuíram 46,6 por cento (-10,9 por cento nos residentes e -62,0 por cento nos não residentes).

Em 2021, todas as regiões registaram descidas nas dormidas, face a 2019, sobretudo devido às reduções dos não residentes, tendo-se, contudo, registado crescimentos nas dormidas de residentes na Madeira (+19,2 por cento) e no Algarve (+5,1 por cento).

O Reino Unido manteve-se como principal mercado emissor em 2021, representando 16,6 por cento das dormidas de não residentes, e aumentou 54,6 por cento face ao ano anterior, seguindo-se os mercados espanhol (quota de 14,3 por cento), alemão (11,9 por cento) e francês (11,8 por cento).

Numa análise ao mês de dezembro de 2021, o setor do alojamento turístico registou 1,1 milhões de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas, o que corresponde a aumentos de 150 por cento e 170,4 por cento, respetivamente (+265,0 por cento e +287,2 por cento em novembro, pela mesma ordem).

Os valores atingidos no último mês do ano foram, porém, inferiores aos registados no mesmo mês de 2019, com reduções de 28,9 por cento nos hóspedes e 26,7 por cento nas dormidas.

Naquele mês, o mercado interno contribuiu com 1,1 milhões de dormidas (+92,6 por cento) e os mercados externos totalizaram 1,5 milhões (+292,5 por cento).

Comparativamente a dezembro de 2019, registaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes (-12,2 por cento), quer nas de não residentes (-34,9 por cento).

No último mês de 2021, 36 por cento dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (34,8 por cento em novembro).