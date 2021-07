INE divulgará resultados preliminares dos Censos 2021 no dia 28 de julho

Respostas através dos meios digitais ultrapassaram os 99 por cento.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgará no próximo dia 28 de julho os primeiros resultados do XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação – Censos 2021, uma operação que contou com 99,3 por cento das respostas da população através de canais digitais.

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre os dias de 5 de abril e 31 de maio «e contou com a participação empenhada da população, permitindo a conclusão da maior parte dos trabalhos apenas seis semanas depois da data do momento censitário (dia 19 de abril). Na estrutura de recolha dos Censos 2021 estiveram envolvidas cerca de 15 mil pessoas.

Entre o total dos 99,3 por cento de respostas digitais, o meio mais utilizado foi o do acesso direto das famílias ao website (87,5 por cento), seguindo-se as respostas com recurso à aplicação móvel do recenseador (7,7 por cento) e, finalmente, o preenchimento dos questionários nos ebalcões localizados nas Juntas de Freguesia (4,1 por cento).

A resposta expressiva pela Internet «contribuiu decisivamente para que a operação decorresse com toda a qualidade, tranquilidade e segurança exigidas face ao contexto de saúde pública do país, ditado pela pandemia» da COVID-19, segundo o INE.

O Instituto realça ainda que «apesar do contexto pandémico e da elevada complexidade de todo o processo, o sucesso desta operação censitária é inseparável do elevadíssimo nível de adesão por parte dos cidadãos, o qual, por sua vez, resultou do enorme empenho de todos os que apoiaram, divulgaram e participaram nestes Censos 2021».

Pela sua relevância, os Censos são uma operação agregadora de toda a sociedade e o INE «regista com muita satisfação e agradece o envolvimento de um conjunto muito alargado de entidades que colaboraram de forma ativa e empenhada na realização e divulgação da maior operação estatística do país. Foi um verdadeiro trabalho de equipa em todo o território nacional orientado para um só resultado comum».

Os resultados dos Censos 2021 que o INE apresentará no dia 28 de julho têm ainda um carácter preliminar, na medida em que são baseados em contagens resultantes do processo de recolha e divulgados antes do final de todo o processo de tratamento e validação da informação recolhida.

A disponibilização dos resultados definitivos dos Censos 2021 está prevista para o 4º trimestre de 2022, mas será ainda antecedida por uma apresentação de resultados provisórios, a divulgar em fevereiro do próximo ano.