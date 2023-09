Indemnizados produtores de Aljezur e Monchique afetados pelo incêndio

Já estão processados os pagamentos aos produtores afetados pelo incêndio de agosto nos concelhos de Aljezur e Monchique.

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do (DRAP) do Algarve, após confirmação no local dos prejuízos declarados, informa ter processado no dia 6 de setembro, em articulação com o Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, os pagamentos aos produtores localizados na sua área de intervenção territorial, cujos efetivos pecuários foram afetados pelo incêndio ocorrido durante os primeiros dias de agosto nos concelhos de Aljezur e Monchique, com origem em Odemira, e que provocou a destruição nomeadamente de pastos usados na alimentação dos animais das espécies bovina, ovina e caprina.

Este pagamento decorre da implementação do Despacho Normativo n.º 11/2023 da Ministra da Agricultura e Alimentação, publicado em 22/08/2023, que criou um apoio financeiro extraordinário para aquisição pelos agricultores lesados de alimentos no mercado.