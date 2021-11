Incubadora de negócios Startup Albufeira organiza o primeiro Bootcamp

A Startup Albufeira, a incubadora de negócios do município de Albufeira, em parceria com a Territórios Criativos, está a realizar o seu primeiro Bootcamp destinado a apoiar projetos nas áreas do turismo e criatividade.

A iniciativa, que tem por objetivo apoiar projetos inovadores e com potencial empresarial, consiste na realização de uma formação intensiva com a duração de quatro dias, em regime presencial, com momentos de formação e capacitação, mentoria, palestras inspiradoras, networking e trabalho em equipa.

A primeira fase da formação decorreu nos dias 2 e 3 de novembro, nas instalações da Startup Albufeira, junto à Escola Secundária, tendo contado com a presença de treze empreendedores locais que apresentaram os seguintes projetos, que irão ser acompanhados e desenvolvidos no âmbito da iniciativa:

Our Pack – pacotes personalizados para oferta através de e-commerce e que dão acesso a novas experiências na área da hotelaria, lazer, gastronomia, beleza e bem-estar;

Ponto Nato Atelier – atelier de macramé e tapeçaria, destinado a criar peças de decoração e acessórios feitos com material 100 % português e 100 % reciclado, conjugado com workshops;

Quinta Coelho – exploração agrícola e produção de doces regionais e alojamento local de cariz rústico, destinado a preservar e expandir um pequeno negócio de família, promovendo experiências e aprendizagens únicas no âmbito da agricultura e da sustentabilidade;

SAL SABI – projeto que passa pela criação de um restaurante de fusão de pratos caboverdianos e portugueses;

Museu Lúdico de Albufeira – espaço destinado a atividades lúdicas e na área das ciências.

Rodart 2.0 – Design em Movimento – Decoração de viaturas com obras propostas por jovens designers sob o tema «Símbolos de Portugal», sendo que futuramente prevê-se alargar o âmbito do projeto a outras expressões artísticas e formas de arte urbana;

Food & Wine Match – Catálogo Virtual que visa dar a conhecer a quem aqui vive e a quem nos visita a ligação entre a cozinha tradicional e os vinhos algarvios, fomentando o seu desenvolvimento e a necessidade de «comer» e «beber» o Algarve em conjunto;

Atelier Criativo – Oficinas de atividades artísticas, conjugadas com a apresentação de workshops, aulas e campos de férias artísticos destinados a crianças e jovens de Albufeira;

InArt – projeto destinado a crianças que visa contemplar experiências de turismo acessível e inclusivo, na vertente das artes.

Ainda durante o presente mês de novembro, os participantes irão ser acompanhados por mentores, em sessões online individualizadas, que têm por objetivo ajudá-los a desenvolver os respetivos projetos e a prepararem o pitch/apresentação.

No dia 2 de dezembro realiza-se mais um momento presencial de mentoria.

O Bootcamp culmina com a apresentação dos projetos numa sessão aberta ao público, que irá contar com a presença de potenciais parceiros e investidores, agendada para o próximo dia 3 de dezembro, na Quinta do Canhoto.

A Startup Albufeira pode ser contactada por email (startupalbufeira@cm-albufeira.pt) ou telefone (289 599 579 e 969 516 702).