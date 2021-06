Incentivos ao empreendedorismo e inovação discutidos em Olhão

Olhão acolheu durante todo o dia de ontem, na sua Biblioteca Municipal, o RoadShow Autárquico Restart Algarve.

Com esta iniciativa, que até 12 de julho passará pelos 16 concelhos da região algarvia, pretende-se promover o empreendedorismo, a inovação e o espírito empresarial no Algarve.

Empresários, empreendedores e representantes de diversas instituições públicas participaram neste roadshow, iniciativa conjunta da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), Universidade do Algarve (UAlg) e Núcleo de Empresários da Região do Algarve (NERA), que contou com ao apoio do Município de Olhão.

Logo na sessão de abertura desta iniciativa, a vice-presidente da autarquia, Elsa Parreira, destacou a importância da realização deste evento «num período tão conturbado em que a retoma económica do Algarve, acompanhada por uma reflexão crítica sobre o seu futuro, se torna muito importante para a definição do que se quer perseguir. Nunca uma iniciativa destas fez tanto sentido, tendo em conta o período que estamos a viver», enalteceu a autarca.

Temas como as primeiras etapas da criação de um negócio, os sistemas de financiamento para a criação de empresas ou bons exemplos de entidades locais relevantes na área do empreendedorismo, foram referidos neste dia dedicado ao que de melhor se faz ou pode fazer no concelho olhanense.

João Navalho (Necton), Filipe Conceição (FulgurIt) e Jorge Luz (Itelmatis/Rest@ck.pt) foram alguns dos participantes, que falaram das suas empresas, sediadas em Olhão e verdadeiros casos de sucesso, incentivando outros a interessarem-se pelo empreendedorismo.

Falou-se ainda de inovação e internacionalização das marcas algarvias, foi apresentado o concurso de projetos inovadores «Inova Algarve 2.0» e fez-se um retrato ao impacto provocado pelas medidas anti-pandemia no concelho de Olhão, identificando-se estratégias de apoio à recuperação económica.

O Roadshow Autárquico consiste na realização de um périplo pelos vários concelhos da região algarvia, numa parceria institucional com os municípios, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

A passagem por Olhão do Roadshow Autárquico permitiu uma assistência presencial reduzida, de acordo com as normas sanitárias em vigor, mas foi possível acompanhar o evento através do canal de Youtube do município de Olhão.