Incêndios: Monchique recebe «Estratégias para ação»

Vai realizar-se a 2ª sessão de participação sobre «Estratégias para Ação» no dia 22 de junho na Sala da Junta de Freguesia de Monchique.

A terminar as atividades no âmbito da Fase 2, o BRIDGE convida para a 2ª sessão de participação sobre Estratégias para Ação a decorrer no território de Monchique no dia 22 de junho, entre as 18h00 e as 20h30 na Sala da Junta de Freguesia de Monchique.

Este evento é gratuito, aberto a toda a comunidade e conta com o apoio das Juntas de Freguesia de Alferce, de Marmelete e de Monchique assim como da Câmara Municipal de Monchique.

O BRIDGE – Unir a ciência e as comunidades locais para a redução do risco de incêndios florestais – é um projeto de investigação iniciado a 15 de março de 2021, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) no âmbito do concurso de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico sobre Prevenção e Combate a Incêndios Florestais.

O projeto é desenvolvido por um consórcio de três instituições, respetivamente o Instituto Superior Técnico (IST), coordenador do projeto, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), e a Universidade do Algarve (UAlg).

Partindo de uma abordagem antecipatória centrada na prevenção e na mitigação do risco de incêndio florestal o projeto BRIDGE que conta com o conhecimento tradicional das populações sobre as fragilidades do território e sobre os comportamentos protetivos mais adequados. No BRIDGE a mobilização e denvolvimento da comunidade local é uma condição central do projeto como abordagem de investigação.

Pretende-se construir conhecimento com a comunidade e gerar uma maior consciencialização social do risco de incêndio rural, favorecendo o compromisso continuado com a estratégia de redução do risco consensualizada.

O concelho Monchique é o caso-piloto da abordagem BRIDGE que será desenvolvida em três fases. A Fase 1 visa conhecer o território e as suas populações, avaliando as vulnerabilidades socio-ecológicas e as estratégias locais de adaptação ao risco de incêndio florestal.

A Fase 2, atualmente a decorrer, congrega toda a ação de capacitação local na forma de laboratório colaborativo através do qual se fomentará o diálogo entre as comunidades locais, a ciência e as organizações implicadas na gestão do risco de

incêndio florestal.

A Fase 3 visa partilhar o conhecimento e a abordagem BRIDGE de capacitação local para a redução do risco de incêndio florestal em Monchique e apoiar a sua replicação noutros territórios de risco.

A sessão decorrerá num formato misto (presencial e online), podendo participar também, via zoom, através deste link.

Partindo do trabalho desenvolvido na última sessão do BRIDGE, este encontro tem como objetivo debater boas práticas, na gestão de territórios florestais para a redução do risco de incêndio, que possam ser implementadas em Monchique.

Assim, pedimos a cada participante que identifique e apresente (ao grupo da sessão) um exemplo de boa prática na gestão da floresta (que conhece ou que teria interesse de implementar no seu território).

Para melhor organizar a sessão, cada participante terá 5 minutos para apresentar a prática que identificou, procurando responder às seguintes questões:

O quê? – identificar o nome do exemplo de boa prática e o seu objetivo;

Onde? – identificar onde se localiza;

Quando? – identificar quando foi implementada (e terminada, caso se aplique);

Quem? – identificar quem desenvolveu e quem participa nesse exemplo de boa prática-