III Festival de Música Sacra regressa a Lagoa em fevereiro

O Festival de Música Sacra de Lagoa, produzido pela Ideias do Levante, já tem data marcada e uma programação que passa por três igrejas.

A terceira edição do Festival de Música Sacra de Lagoa, organizado pela Câmara Municipal de Lagoa em parceria com a associação cultural Ideias do Levante, está de regresso já no próximo mês, entre os dias 12 e 26 de fevereiro.

O intuito é o de promover o património artístico religioso do concelho de Lagoa, descentralizar os locais de concerto e dar a conhecer/promover espaços religiosos, artistas, instrumentos assim como obras de compositores portugueses e estrangeiros.

Segundo Roberto Estorninho, presidente da direção da Ideias do Levante, «esta edição vai reunir vários projetos em torno da música sacra, promovendo um intercâmbio entre instituições, artistas/músicos e público, o que permitirá oferecer uma interessante dinâmica e irá, com certeza, valorizar, e dar a conhecer, gentes, espaços e locais».

A abrir o Festival encontra-se o concerto «Exsultate Deo», do soprano Michele Tomaz e do pianista Jeferson Mello (piano), na Igreja da Misericórdia de Lagoa às 17h00, no dia 12 de fevereiro.

Uma vez que todos os concertos decorrem às 17h000 e ao domingo, dia 19 é a vez de Salomé Matias (flauta-transversal) e Tiago Santos (clarinete), apresentarem «Amor in Deum» na Ermida de Santo António da Mexilhoeira da Carregação.

Por fim, «Ecos do Passado» de Svetlana Bakushina (cravo) marca presença na Ermida de Nossa Senhora da Encarnação, em Carvoeiro.

Todos os concertos são de entrada gratuita, mas limitados à lotação de cada espaço, pelo que as reservas devem ser efetuadas aqui.

Para mais informações sobre o processo de reservas e entradas, é possível contactar via telefone (282 380 053) a secretaria da Ideias do Levante.

No próprio dia do concerto, está também disponível um contacto telefónico (965 017 845), a partir das 14h00, para mais informações.

Esta terceira edição do Festival de Música Sacra de Lagoa conta com o apoio das seguintes entidades: município de Lagoa; Juntas de Freguesia do concelho; Diocese do Algarve; paróquias do concelho; Santa Casa da Misericórdia de Lagoa; comércio local; comunicação social local, regional e nacional; Balance Café, Estorninho.biz; e Photos4Life, FFotógrafo Shop.