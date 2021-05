Igrejas de Albufeira acolhem ciclo de concertos em maio e junho

A partir do dia 15 de maio, e até 19 de junho, as noites de sábado nas igrejas de Albufeira vão ser marcados por um ciclo de concertos, sempre às 21h00, envolvendo mais de duas dezenas de músicos, desde duetos, passando pelos quartetos e quintetos, com grande diversidade de instrumentos musicais, dos quais fazem parte a guitarra, flautas, instrumentos de corda e saxofones.

A Capela Nossa Senhora da Orada abre as portas no próximo sábado, 15 de maio, para acolher o primeiro concerto: um Duo de Guitarras com Manuel Toucinho e Marco Massano.

No dia 22, o evento prossegue na Igreja de Paderne, com o Duo Black and White (Sérgio Gladkyy e Maxim Nedobezhkin – acordeão).

A 29, a iniciativa passa, também, pela Igreja de Boliqueime com um Quinteto de Flautas, composto por Inês Paiva, João Rabasquinho, Maria Coutinho, Rui Caeiro e Mariana Rosário.

Para o mês de junho estão agendados mais três concertos. No dia 5, na Igreja de Ferreiras, poderá assistir-se ao Quarteto de Cordas com Isabel Carvalhaes (Violino), Lizana Maciel (Violino), João Sousa (Viola d’Arco) e Ana Correia (Violoncelo).

No dia 12, é a vez de Olhos de Água receber um dos concertos na Capela Nossa Senhora de Fátima, desta feita com um Quarteto de Saxofones constituído por Catarina Monteiro (Soprano), Jorge Marquez (Alto), Daniel Caetano (Tenor) e André Roxo (Barítono).

O Ciclo de Concertos nas Igrejas encerra no dia 19 de junho, na Igreja Matriz de Albufeira, às 21h00, com um programa inteiramente dedicado ao nascimento de Astor Piazzolla (1921-1992).

O concerto vai ser interpretado pelos músicos Gonçalo Pescada (Acordeão), Rebecca Christophers (Violino), Marta Justino (Violino), Elisabete Martins (Viola d’Arco) e Eduard Zlatkin (Contrabaixo).

Os eventos, que poderão ter público a assistir, com lotação limitada e uso obrigatório de máscara, são organizados pela Associação de Acordeão do Algarve, com o apoio do município de Albufeira, Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Direção Regional de Cultura do Algarve e das Paróquias de Albufeira, Ferreiras, Paderne e Olhos de Água.

Quem preferir, pode ficar confortavelmente instalado em casa e acompanhar a transmissão em direto via live streaming, aqui, bem como nas redes sociais do município no YouTube – albufeiraPT e na página de Facebook – albufeira.pt.