Igreja Matriz de Alcantarilha vai receber concerto da Orquestra do Algarve

A Igreja Matriz de Alcantarilha prepara-se para receber o concerto «O Iluminismo Doméstico» da Orquestra do Algarve.

A Igreja Matriz de Alcantarilha vai acolher no próximo domingo, dia 16 de abril, pelas 18h00, o concerto «O Iluminismo Doméstico», pela Orquestra do Algarve.

O espetáculo estará a cargo do Agrupamento de Música de Câmara, composto por Luís Miguel Garcia na flauta, David Fresquet no oboé, José Nascimento no violino, Ivetta Natzkaya na viola e Ana Luísa Marques no violoncelo.

O espetáculo é para maiores de seis anos, sendo que pedidos de esclarecimentos podem ser efetuados através de telefone (282 440 800) ou de e-mail (cultura@cm-silves.pt).

Programa:

Franz Xaver Sussmayr

(1766-1803)

Quinteto em Ré Maior

Friedrich Hartmann Graf

(1727-1795)

Quinteto em Mi-bemol Maior

Johann Christian Bach

(1735-1782)

Quinteto em Fá maior

Sobre a Orquestra do Algarve:

Regressou, a partir de 1 de abril de 2023, ao seu nome original, Orquestra do Algarve, que será acompanhado de um novo logotipo, um novo site e uma nova identidade visual.

É desta forma que o nome da Orquestra «espelhará a vontade veemente de, por um lado, contribuir para levar a música erudita a todo o território algarvio e, por outro, levar o nome do Algarve quando atuam fora dele», informa a nota enviada pela Câmara Municipal de Silves à redação do barlavento.

Trata-se de, através da mudança de tão simples execução, «recuperar a ligação simbólica e umbilical que sempre existiu entre a região e o trabalho artístico que desenvolve, expressando publicamente que, estando no Algarve, são do Algarve», lê-se ainda

«Como é do conhecimento público, a Orquestra do Algarve está a passar por mudanças importantes, com vista a desempenhar ainda melhor o seu papel enquanto agente cultural, sendo que uma das mais recentes foi a do maestro titular, cargo que, desde janeiro deste ano, passou a ser desempenhado por Martim Sousa Tavares», conclui.