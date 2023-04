IEFP inaugura Centro de Competências do Envelhecimento Ativo em Loulé

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) inaugura o Centro Protocolar do IEFP de Competências do Envelhecimento Ativo (CCEA), amanhã, dia 27 de abril, no Palácio Gama Lobo, em Loulé, às 15h00.

Este Centro, do IEFP, tem como objetivos: promover a formação em prestação de cuidados aos idosos, valorizar os recursos humanos envolvidos na prestação de cuidados aos idosos, no sentido de qualificar e requalificar os trabalhadores, e investir na formação e capacitação para a prestação diferenciada de cuidados com respostas formativas inovadoras dotando os ativos de ompetências para respostas mais eficazes face às necessidades do envelhecimento ativo na da sociedade portuguesa.

As ações promovidas pelo CCEA são dirigidas aos candidatos a emprego em áreas profissionais que se enquadrem no âmbito de atribuições do Centro, incluindo os que se encontrem em situação de desemprego, através da frequência de formação profissional que potencie o (re)ingresso rápido e de qualidade no mercado de trabalho.

Destinam-se também aos trabalhadores das entidades envolvidas na prestação de cuidados a idosos, aos cuidadores informais de idosos e às entidades que promovam a criação e/ou desenvolvimento de projetos neste âmbito.

O Centro protocolar de Competências do Envelhecimento Ativo é inaugurado na sequência do protocolo assinado entre o Instituto do Emprego e da Formação Profissional e as instituições académicas dos Centros de Referência de Envelhecimento Ativo com reconhecimento europeu que integram a Rede Portuguesa de Envelhecimento Saudável e Ativo (RePEnSA):

Universidade da Beira Interior (UBI);

Associação de Desenvolvimento do Centro de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (AD-ABC);

Instituto da Segurança Social.

Este Centro, tem contado com o estreito apoio da Câmara Municipal de Loulé desde a sua fase de projeto, tendo esta inclusive cedido um terreno para a construção do futuro edifício do Centro de Competências do Envelhecimento Ativo.

A cerimónia de inauguração conta com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo e do Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes.