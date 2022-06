Roadshow da Huawei chega a Faro para apresentar soluções de digitalização às empresas, na segunda-feira, dia 27 de junho.

A Huawei estará em Faro para apresentar o Enterprise Roadshow 2022, na segunda-feira, dia 27 de junho.

Esta iniciativa, com foco na transição digital e no compromisso da organização com o tema da sustentabilidade, permitirá à Huawei demonstrar as soluções desenvolvidas para realçar a diferenciação e valor único da tecnológica, apresentar demonstrações de produto e identificar novas oportunidades para parcerias empresariais durante o presente ano.

Especialmente dirigido para entidades do sector público, sem esquecer as empresas privadas, o Enterprise Roadshow estará em Faro, depois de ter já passado pelo Norte e Centro, com paragens no Porto e na Covilhã, e antes de se dirigir à capital.

Durante esta passagem do espaço móvel da tecnológica pela cidade, será ainda possível aprender mais sobre os produtos e soluções inovadoras da Huawei, baseadas em cenários do cliente e conhecer as capacidades globais da empresa.

Michael Chen, responsável pelo Enterprise Business Group da Huawei Portugal refere que o propósito desta iniciativa «consiste em levar a diversas regiões do País as soluções da Huawei em áreas como wi-fi, storage, routing ou switching, que permitem às entidades do sector público e empresas privadas acelerar os seus processos de modernização e digitalização».

O responsável acrescenta que esta ação pretende «mostrar que estamos próximos dos nossos clientes e parceiros, não podendo assim faltar a passagem por Faro, principalmente numa altura em que a região sul se caracteriza pelo elevado volume de negócios e atividade sazonal. Vamos ter os nossos especialistas no local, disponíveis para partilhar o seu know-how e experiência com os responsáveis de IT das entidades públicas e privadas que nos visitem».

Em destaque estará a iniciativa Fast Track que a Huawei Portugal tem em curso, no âmbito da qual se compromete com prazos reduzidos de entrega de equipamentos.

Depois de Faro será a vez de Lisboa receber o evento, dias 29 e 30 de junho.

As visitas podem ser agendadas aqui.