Hotel Solar Alvura dedica semana à saúde intestinal

O Solar Alvura Health Hotel, localizado em Moncarapacho, concelho de Olhão, prepara-se para dedicar uma semana à saúde intestinal, com um retiro a realizar-se entre os dias 28 de outubro e 7 de novembro.

Focado na melhoria da qualidade de vida e o funcionamento intestinal, este retiro «pretende consciencializar os hóspedes para a importância de hábitos que tornem a vida do seu intestino saudável», justifica a médica Eva Orsmond, mentora e proprietária do hotel que tem na sua génese a perda de peso e a reversão da diabetes tipo 2.

«Existe uma ausência de conhecimento e de atenção para com um órgão tão importante como o intestino, mas o nosso cérebro e o nosso intestino estão conectados. O eixo intestino-cérebro descreve um conceito fisiológico que integra todos os sinais neuronais, endócrinos, nutricionais e imunológicos entre um sistema e outro», descreve a médica.

É por esse motivo que uma percentagem considerável da população mundial sofre de inchaço abdominal, refluxo, indigestão, constipação, candidíase oral, condições autoimunes, problemas de pele, stress, fadiga e alterações de humor.

«O nosso corpo comunica e nós temos de aprender a ouvi-lo. Muitos destes sintomas são originários de uma microbiota intestinal desequilibrada. Problemas de digestão são tão comuns nos dias de hoje que as pessoas começaram a pensar neles como normais», salienta Eva Orsmond.

E o que vai acontecer neste retiro? «vai ser uma semana em que todos os hóspedes vão ser acompanhados por mim. Irei explicar e mostrar que alimentos devem ingerir, como os devem preparar, mas também irei dar orientações para a adoção de um estilo de vida mais saudável. Estarei sempre acompanhada por uma equipa de profissionais, desde chefs de cozinha, profissionais de exercício físico, assim como professora de yoga e técnicos de massagem», responde a médica.

Para inscrições no retiro do Solar Alvura Health Hotel, inaugurado há menos de quatro meses, deve-se consultar o sítio da Internet, as redes sociais, ou contactar via telefone (925 009 405)