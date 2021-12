Hotel AP Eva Senses celebrou 55 anos com o lançamento do livro «Um Marco na Cidade de Faro» e um concerto de Cuca Roseta.

O hotel celebrou os 55 anos com uma festa privada repleta de animação que contou com várias atuações musicais, incluindo a apresentação do livro «Um Marco na Cidade de Faro» conta com uma nota de introdução de António Parente, presidente do grupo.

A obramostra o Hotel AP Eva Senses, em Faro, como um organismo vivo, em constante evolução e rejuvenescimento, que celebra 55 anos de vida.

Uma prova de vinhos da Quinta de São Sebastião, seguido de um jantar no restaurante «Harune», com direito a bolo de aniversário, foram pano de fundo para a apresentação do livro «Um Marco na Cidade de Faro», editado pela Guerra e Paz e escrito por Cristina Baptista.

Mais do que assinalar e celebrar os 55 anos do hotel AP Eva Senses, o livro apresenta-se como um documento histórico bilingue (em português e inglês), que acompanha a evolução exponencial do turismo do Algarve, desde a década de 1960 até aos dias de hoje.

Nas fotografias e documentos que a obra inclui, recordam-se os eventos festivos e os hóspedes ilustres nacionais, entre os quais se encontra Amália Rodrigues, e internacionais, como Luciano Pavarotti, que visitaram o hotel.

O livro é uma edição de luxo, em capa dura, a cores, cheio de fotografias e documentos, e pode ser adquirido na rede livreira nacional e no site da editora.

A edição foi coordenada pela gestora de marketing do grupo AP Hotels & Resorts, Inês Gama e com grafismo realizado pela designer Ana Monteiro.

É também, a cronografia da ligação do Hotel Eva a Faro e da forma como ambos interagiram desde a sua inauguração em 1966, assim como das histórias vividas desde a sua fundação pelo empresário Aníbal da Cruz Guerreiro, passando pelo sismo de 1969, pelo acolhimento de repatriados das ex-colónias em 1975 e pela hospedagem dos passageiros ilesos do acidente de aviação ocorrido em dezembro 1992 no Aeroporto de Faro, entre outras.

O AP Eva Senses cresceu com a cidade e conta hoje com 134 quartos, quatro restaurantes, entre os quais o restaurante Harune, um espaço que oferece uma vista privilegiada sobre a Ria Formosa e que dispõe de buffets ao almoço e ao jantar, uma piscina exterior e um rooftop bar.

Além disso, é também um espaço de dinamização da agenda regional e a sua ação não se esgota na chamada «época alta». Promove a descoberta da natureza, atividades culturais e do património, modalidades desportivas, animação noturna e o entretenimento.

O grupo AP Hotels & Resorts foi criado em 2015 e pertence à MADRE TURISMO, detida por António Parente com o objetivo de ser uma referência no mercado hoteleiro algarvio, assumindo como principal objetivo a criação de emprego e de valor na região.

Fotos: Pedro Queiroga