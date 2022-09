Hotel Califórnia em Albufeira vendido à Arrow Global Portugal

Hotel Califórnia, unidade hoteleira de 3.900 m² no centro de Albufeira, conta com 80 quartos, e acesso privilegiado à Praia dos Pescadores.

A venda do Hotel Califórnia à Arrow Global Portugal, foi assessorada pela Cushman & Wakefield, consultora líder global em serviços imobiliários, que representou o anterior proprietário, a Details Hotels & Resorts.

A unidade hoteleira de quatro estrelas, com uma área total de 3.900 m², fica localizada no centro de Albufeira e foi renovada em 2019. Das suas comodidades destacam-se o roof top pool e bar com vista sobre o centro histórico da cidade, o spa & fitness center, o sushi estaurante e, também, a proximidade à Praia do Pescador – a 100 metros de distância.

Gonçalo Garcia, Associate e Head of Hospitality da Cushman & Wakefield Portugal, afirma que «esta foi, sem dúvida, uma operação que nos proporcionou grande satisfação durante toda a gestão do processo, sobretudo pela oportunidade de ajudar na construção da narrativa, base de confiança e respeito mútuo pelos objetivos de cada parte, catapultando a Details Hotels & Resorts e a Norfin para uma relação sinérgica que terá um papel cada vez mais presente no panorama turístico português».

«Estamos muito satisfeitos por podermos integrar um grupo multinacional como é a Arrow, com um negócio diversificado, sólido e uma presença forte em Portugal. Além disso é muito positivo mantermo-nos na gestão do hotel, pois podemos juntar a nossa experiência aos diversos projetos em curso», acrescenta João Costa, COO da Details Hotels & Resorts.

Francisco Moser, Diretor de Hospitality da Arrow Portugal, explica que «o Algarve é uma escolha óbvia para investir em Hospitality, devido à sua história ligada ao turismo, mas o objetivo do Grupo é o de procurar e aproveitar oportunidades que surjam um pouco por todo o país».

Com 31 anos de atividade em Portugal, a Cushman & Wakefield participou nas operações imobiliárias mais emblemáticas das últimas três décadas e é considerada, pelos Euromoney Awards, a melhor consultora imobiliária em Portugal (2015, 2018, 2020 e 2021) e no mundo (2018, 2019, 2020 e 2021).