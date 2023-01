Hospital Lusíadas Albufeira adquire mamógrafo de última geração

O Hospital Lusíadas Albufeira adquiriu um novo mamógrafo de última geração, para melhor deteção do cancro da mama.

O Hospital Lusíadas Albufeira adquiriu um novo mamógrafo de última geração, que permite melhor visualização e deteção do cancro da mama, com maior conforto para a paciente e menor radiação. A elevada acuidade dos seus resultados garante aos médicos mais confiança e celeridade na tomada de decisões.

O investimento no mamógrafo Mammomat Revelation, da Siemens Healthineers, é mais uma aposta do grupo Lusíadas Saúde na prevenção, diagnóstico e tratamento de patologias de grande incidência nacional. Em Portugal, foram diagnosticados, em 2020, cerca de 7.000 novos casos de cancro da mama.

«Sabemos que quanto mais atempadamente for diagnosticado o cancro de mama maior será a probabilidade de sucesso. A permanente inovação tecnológica permite diagnósticos cada vez mais precisos, mas também com um nível de conforto cada vez maior para a paciente. No Hospital Lusíadas Albufeira acompanhamos essa evolução tecnológica, assegurando a quem nos procura o que de melhor a tecnologia tem para oferecer», explica Pedro Oliveira, CEO das unidades Lusíadas Saúde no Algarve.

Este novo equipamento possui tecnologia tomossíntese com 50° de angulação e realiza exames 3D de alta definição, para melhor avaliação dos nódulos mamários, distorções e microcalcificações.

A sua alta resolução em profundidade permite a separação de tecidos, que se traduz em melhor visualização e deteção. Este novo equipamento possui também um sistema que oferece biópsias mais ágeis e de alta precisão, com amplo acesso a todas as regiões da mama.

A sua elevada precisão possibilita um exame mais personalizado a cada mulher, com a definição da dose de radiação necessária para cada situação. Esta solução permite uma redução até 30 por cento de radiação, sem comprometer a qualidade da imagem.

É, assim, possível aplicar a dose certa para cada mulher, através de uma análise completa e individualizada, em que os valores de exposição, para melhor aquisição de imagem, ficam dependentes da densidade e espessura de cada mama.

Dotado de uma inovadora tecnologia de compressão, otimizada (suavizada), este novo equipamento previne desconforto desnecessário ajustando-se à anatomia de cada mulher, permitindo que o compressor ao entrar em contacto com a mama reduza automaticamente a velocidade de compressão. Possui também contornos arredondados que oferecem maior conforto à paciente durante o posicionamento. Graças ao seu sistema intuitivo e automatizado, permite ao técnico de radiologia ficar junto da paciente durante todo o procedimento. A sua tecnologia de última geração permite realizar a biópsia e radiografar a amostra, sem desconforto, radiação direta extra e tempo de espera adicional.

O novo mamógrafo está disponível para a realização de exames previamente agendados e também para eventuais situações de urgência.