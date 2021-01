Hospital de Campanha COVID «CHUA Arena» abre hoje em Portimão

No âmbito da ativação da Fase 4 do Pano de Contingência do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) para resposta à COVID-19, vai abrir hoje, dia 10 de janeiro às 16 horas, no Pavilhão Arena, em Portimão, o Hospital de Campanha COVID, denominado «CHUA Arena».

A estrutura terá capacidade até 100 camas que vai funcionar como serviço de retaguarda, mantendo a capacidade de resposta aos doentes que procuram as estruturas de saúde e aliviando a pressão sobre as unidades hospitalares públicas.

Implementada, estruturada e apetrechada técnica e logisticamente, esta estrutura de apoio e de retaguarda aos hospitais ficou operacional em 24 horas graças ao empenho e trabalho conjunto entre as equipas do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, da Câmara Municipal de Portimão e da Autoridade de Proteção Civil, contando ainda com o apoio da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

A gestão clínica do espaço e o tratamento dos doentes fica sob a responsabilidade das equipas médicas, de enfermagem, técnicas e auxiliares do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, estando simultaneamente previsto um reforço de contratação de recursos humanos.

Esta estrutura funciona como unidade de retaguarda pelo que apenas recebe doentes que lhe sejam encaminhados pelas unidades hospitalares do CHUA e com critérios específicos definidos pelas equipas clínicas.

A abertura da estrutura conta com a presença de presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Ana Castro, da presidente da Câmara Municipal de Portimão Isilda Gomes, e de um representante da Autoridade de Proteção Civil. O momento receberá ainda a bênção pelo Monsenhor Cupertino.