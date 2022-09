Horta Comunitária de Faro já está entregue para ser plantada

A Horta Comunitária de Faro, no Patacão, foi inaugurada no dia 7 de setembro, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.

Já há quem esteja a pensar em plantar leguminosas para aproveitar o início do outono e o solo fresco por adubar. E também já há planos no horizonte para

expandir o espaço, segundo afirmou Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro.

A vontade de fazer crescer a nova horta comunitária foi expressa pelo edil no momento da entrega das chaves aos contemplados com os talhões.

«Vamos ver com a Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve se será possível e, se tivermos mais terreno, poderemos criar condições para que outras pessoas possam usufruir deste tipo de atividade», disse o autarca farense.

Na verdade, já existia uma Horta comunitária criada pela Câmara Municipal de Faro «na cidade velha, em 2010, com um espaço muito exíguo».

O desejo de «criar melhores soluções» materializou-se, no Patacão, no perímetro da DRAP Algarve.

Ao todo, foram disponibilizados 26 talhões, a particulares e a instituições de solidariedade social, como à Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro (APPC Faro), a Associação para a Intervenção e (Re) habilitação de cidadãos com Deficiência e/ou Incapacidades neurológicas, a APATRIS 21 – Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve e à Glocal Faro – Organização de Conservação do Ambiente.

Os utilizadores vão praticar uma agricultura biológica e sustentável com o apoio e o conhecimento dos técnicos da DRAP Algarve. A ALGAR oferecerá composto biológico para adubar os talhões.

«Aqui podem fazer as vossas atividades, podem espairecer, podem ter, também, alguma economia familiar, sobretudo hoje, com os custos da alimentação a aumentarem», destacou o edil, afirmando que «tudo está mais caro do que há seis meses, ou um ano», devido à subida de inflação motivada pelo contexto de guerra na Ucrânia.

O projeto contribui também para a promoção da saúde e a qualidade de vida dos utilizadores, através do contacto com a natureza e da diminuição do sedentarismo.

O concurso para atribuição dos talhões teve lugar em fevereiro e março deste ano.