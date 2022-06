Homem procurado internacionalmente detido na fronteira do Guadiana

Mandado internacional por suspeitas de um crime de homicídio.

Um homem de 62 anos foi detido pela GNR na segunda-feira, dia 27 de junho, no Parque da Fronteira, em Castro Marim, depois de os militares do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPA) de Castro Marim/Ayamonte darem cumprimento a um mandado de detenção internacional.

No decorrer de uma ação de patrulhamento de controlo móvel conjunto, com as várias entidades do CCPA, os militares da Guarda depararam-se com uma viatura cujo condutor manteve um comportamento suspeito.

Foram efetuadas diligências policiais através do Gabinete Nacional Interpol que permitiram a sua identificação, tendo sido possível apurar que sobre si pendia um mandado de detenção internacional por suspeita da prática do crime de homicídio.

Por esse motivo, o homem foi detido, constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal da Relação de Évora.