Homem em paragem cardiorrespiratória salvo na Praia do Alemão

Na Praia do Alemão, em Portimão, um homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória dentro de água, tendo sido reanimado após várias tentativas.

Um homem com 57 anos, de nacionalidade brasileira, foi salvo na tarde de ontem, domingo, 11 de junho, depois de alegadamente se ter sentido mal dentro de água, entrando em paragem cardiorrespiratória, na Praia do Alemão, no concelho de Portimão.

Na sequência de um alerta recebido pelas 16h05, através dos Bombeiros Voluntários de Portimão, a informar que um homem se encontrava em paragem cardiorrespiratória na praia do Alemão, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão, elementos do Projeto «SeaWatch», bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Portimão, do INEM e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A vítima foi encontrada em decúbito ventral dentro de água tendo sido retirada pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, com o auxílio de amigos do homem, e foi prontamente assistida por dois médicos que se encontravam no local, que iniciariam as manobras de reanimação, até à chegada dos elementos do Projeto «SeaWatch» e do INEM, que deram continuidade às mesmas.

Após diversas tentativas, foi possível reanimar a vítima, tendo os elementos do Projeto «SeaWatch» transportado a vítima para fora da praia, com recurso à viatura Amarok, onde aguardava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Portimão que a transportou, em estado muito grave, para uma unidade hospitalar.

O Comando-local da Polícia Marítima de Portimão garantiu a segurança da área e tomou conta da ocorrência.