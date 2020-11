Homem detido em Quarteira a furtar catalisador de viatura

Ferramentas utilizadas foram também apreendidas.

A GNR de Quarteira deteve hoje, sexta-feira, 13 de novembro, um homem de 51 anos por furto de um catalisador de um veículo estacionado na via pública.

A ação deu-se no decorrer do patrulhamento noturno, quando os militares detetaram «um homem na via pública debaixo de um veículo, com o auxilio de um macaco hidráulico e na posse de diversas ferramentas, incluindo uma rebarbadora e um alicate de corte».

Os militares verificaram «um corte no escape junto à saída motor, de forma a furtar o sistema completo no qual se incorpora o catalisador». O indivíduo foi detido e as ferramentas utilizadas foram apreendidas, acrescentou a Guarda.

O detido está a ser presente ao Tribunal Judicial de Loulé para aplicação das medidas de coação.