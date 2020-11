Homem detido em Albufeira por agredir mulher com quem vive

Tribunal aplicou, ao indivíduo, Termo de Identidade e Residência.

O Subdestacamento Territorial de Albufeira da GNR deteve ontem, terça-feira, dia 24 de novembro, naquele concelho, um homem de 41 anos por violência doméstica.

Os militares da Guarda deslocaram-se na sequência de uma denúncia por agressões na via pública. No local, depararam-se com a vítima, uma mulher de 25 anos, que apresentava ferimentos na face devido às agressões levadas a cabo pelo suspeito com recurso à força física.

Foi apurado que, apesar de não manterem uma relação amorosa, a vítima morava com o agressor e vivia na sua dependência económica.

O homem foi detido e presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Albufeira, onde lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.