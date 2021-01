Homem de 66 anos detido em Albufeira por tráfico de droga

Buscas domiciliárias revelaram mais produto estupefaciente.

A GNR de Albufeira deteve na sexta-feira, dia 15 de janeiro, um homem de 66 anos por tráfico de estupefacientes, no decorrer de uma ação de policiamento.

Os militares da Guarda intercetaram um veículo, tendo abordado o condutor que demonstrou um comportamento nervoso. Após uma revista ao suspeito, foi possível apurar que tinha na sua posse liamba.

Durante as diligências policiais, os militares realizaram uma busca domiciliária à residência do suspeito, que culminou com a apreensão de uma planta de canábis e 77 doses de liamba, as quais estavam dissimuladas no interior de caixas de sapatos.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Albufeira.