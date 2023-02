História do Posto Agrário de Tavira (1926-1974) contada em livro

O livro «O Posto Agrário de Tavira (1926-1974) – Um novo desenvolvimento no contexto agrícola regional e nacional» conta a história daquela infraestrutura desde a primeira metade do século XX até aos nossos dias.

A Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve inaugura exposição e apresenta o livro «O Posto Agrário de Tavira (1926-1974) – Um novo desenvolvimento no contexto agrícola regional e nacional», na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, às 16h30, na delegação do Sotavento em Tavira.

O edifício da Delegação do Sotavento da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, em Tavira, encerra em si mesmo a memória da comunidade agrícola local e regional desde a primeira metade do século XX até aos nossos dias.

Herdeiro do antigo Posto Agrário de Tavira, embrião dos serviços desconcentrados do Ministério da Agricultura na região do Algarve, e porta de entrada para o Centro de Experimentação Agrária de Tavira (CEAT), é repositório de saberes e conhecimento desenvolvido, produzido e transmitido ao longo de décadas. Por tudo isto, a DRAP Algarve promove, neste lugar único e privilegiado, uma mostra retrospetiva onde pretende dar a conhecer a sua importância e papel enquanto património coletivo.

O sítio, o edificado, as pessoas e as ferramentas, integrantes de uma narrativa pouco conhecida, serão apresentados sob a forma de um livro e de uma exposição que ficará patente ao público de forma permanente. Este património técnico e científico, cultural e singular, é assim dado a conhecer para que desta forma possamos valorizar e salvaguardar o legado histórico de um passado recente, que sirva também de referência e inspiração às gerações futuras.